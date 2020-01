Mindössze 28 évesen bejelentette visszavonulását Luke Kuechly, a profi amerikaifutball-liga (NFL) egyik legjobb védője.

A Carolina Panthers linebackere Twitter-oldalán jelentette be döntését. Indoklása szerint ezt a sportot csak gyorsan és keményen lehet játszani, de nem biztos abban, hogy erre a jövőben is képes lett volna.

“In my heart, I know it’s the right thing to do.” pic.twitter.com/mSDyJ0iEMw — Carolina Panthers (@Panthers) 2020. január 15.



Kuechly-t a 2012-es játékosbörze első körének kilencedik helyén választotta ki a Carolina. Első szezonjában az év újonc védője lett a ligában, a következő idényben pedig már az egész NFL-t tekintve is ő lett legjobb. Öt alkalommal került be az év csapatába, 2016-ban Super Bowlt játszott együttesével, de gárda vereséget szenvedett a Denver Broncostól.

We’ll miss all those LUUUUKE chants pic.twitter.com/UR7cVHRxmG — Bank of America Stadium (@BoAStadium) 2020. január 15.



Kuechly pályafutása során - ami alatt számos sérüléssel bajlódott és többször volt agyrázkódása is - 118 mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen 1092 szerelést mutatott be, ami a legmagasabb szám ebben az időszakban az NFL-ben.



Emellett volt 18 lehalászott passza (interception) - ezt a posztján a legtöbb -, hét kierőszakolt labdaszerzése (fumble) és két touchdownja is.

Borítókép: Jacob Kupferman/Getty Images