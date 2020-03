Új szerződést kötött a New England Patriots amerikaifutball-csapatával Devin McCourty.

A 32 éves játékos YouTube-videóban számolt be a megállapodásról, de részleteket nem közölt. Az NFL csatornája ugyanakkor azt jelentette, hogy kétéves együttműködésről van szó, melynek során a söprögető (safety) 23 millió dollárt kap, amiből 17 millió garantált.

BREAKING NEWS - SPECIAL ANNOUNCEMENT FROM THE MCCOURTY TWINS Devin and Jason pop into the Double Coverage Studio for a Special Announcement!



Devin McCourty szabadügynök is lehetett volna, végül úgy döntött, hogy marad csapatánál, amellyel tíz idényt húzott le, mióta 2010-ben az első körben kiválasztotta őt a New England. Így továbbra is együtt játszik majd ikertestvérével, Jasonnel, akivel a klub a hónap során korábban állapodott meg.



Devin McCourty nagyszerűen szerepelt az elmúlt szezonban: volt hét labdaszerzése (5 interception, 2 fumble), 58 szerelése, és sorozatban negyedszer csapata összes alapszakasz-mérkőzésén pályára lépett.



A New Englandnél ugyanakkor továbbra is az a legnagyobb kérdés, hogy sikerül-e megállapodni a folytatásról a hatszoros Super Bowl-győztes irányítóval, a 42 éves Tom Bradyvel.

Borítókép: Kathryn Riley/Getty Images