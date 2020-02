Egymást követő tizenegyedik győzelmét szerezte a címvédő Toronto Raptors, amely a vendég Chicago Bulls ellen nyert az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) vasárnapi játéknapján.

A kanadai gárda legjobbja az újonc Terence Davis volt, aki 15 mezőnykísérletéből 12-szer betalált és egyéni csúcsot jelentő 31 pontot szerzett. A csapat egyik legjobbja, az All Star-válogatott Pascal Siakam a negyedik negyedben egy percet sem töltött a parketten, de így is 17 pontig és 9 lepattanóig jutott.

A Raptors megszakítás nélküli 11. sikerével beállította a klubrekordot.



Hasonló sorozatra 2016-ban és 2018-ban is képes volt már, 12 győzelemig viszont eddig még nem tudott eljutni.

Chicago Bulls vs Toronto Raptors Full Game Highlights | February 2, 2019-20 NBA Season Chicago Bulls vs Toronto Raptors Full Game Highlights | February 2, 2019-20 NBA Season #nba #mlghighlights #mlg



A ligaelső Milwaukee Bucks pénteken hazai pályán kapott ki a Denver Nuggetstől, vasárnap viszont már nem adott esélyt a Phoenix Sunsnak. A 42 győzelemmel és 7 vereséggel álló hazaiaknál Jannisz Antetokunmpo 30 pontot, 19 lepattanót és kilenc gólpasszt ért el, csapata pedig végig vezetve, simán, 21 ponttal győzött.

James Harden 40 ponttal, 10 lepattanóval és 9 gólpasszal segítette együttesét, a Houston Rocketset a New Orleans Pelicans ellen.

Eredmények:

Detroit Pistons-Denver Nuggets 128-123, hosszabbítás után

Houston Rockets-New Orleans Pelicans 117-109

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns 129-108

Toronto Raptors-Chicago Bulls 129-102

Borítókép: Vaughn Ridley/Getty Images