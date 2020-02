A Houston Rockets James Harden és Russell Westbrook kiemelkedő játékával győzte le hazai pályán magabiztosan a Boston Celticset az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) keddi játéknapján.

A texasi együttes két sztárja a csapat 116 pontjából 78-at szerzett, előbbi 42-vel, utóbbi 36-tal zárt.

A meccsen a Boston egészen a hajráig jól tartotta magát, öt és fél perccel a vége előtt csupán két pontra volt a vendéglátóktól. A következő négy percben viszont nem volt válasza Hardenék játékára, akik az utolsó másfél perc előtt már 18 ponttal vezettek.

Philadelphiában sokáig Ben Simmons és Joel Embiid jó teljesítményével tartotta a lépést a hazai csapat a Los Angeles Clippersszel, majd az utolsó negyedben Josh Richardson lépett elő főszereplővé, 17 pontot szerzett a játékrészben, csapata pedig 110-103-ra nyert.

A 76ers továbbra is félelmetes saját csarnokában, ahol a szezonban az eddigi 27 meccsből 25-öt megnyert.

