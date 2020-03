Zion Williamson, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő New Orleans Pelicans 19 éves játékosa kifizeti az együttesnek otthont adó sportcsarnokban dolgozó személyzet egyhavi bérét.

A tavaly nyári amatőrbörzén elsőként kiválasztott Williamson - aki eddigi 19 NBA-meccsén 23.6 pontot és 6.8 lepattanót átlagolt - kiemelte: édesanyja mindig példát mutatott számára a mások iránti tiszteletből, valamint abból a szempontból is, hogy legyen hálás azért, amije van.



"Ezért a Smoothie King Center minden munkatársának állom a fizetését a következő harminc napra" - mondta.



A héten az NBA - valamint az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) is - felfüggesztette mostani szezonját a koronavírus-járvány miatt. A csapatoknak otthont adó létesítményekben döntően részmunkaidőben, órabérért foglalkoztatott emberek végzik a munkát, a rendezvények lemondása miatt ők most jelentős bevételtől esnek el.



Williamsonhoz hasonlóan már több játékos, klubvezető vagy éppen klub jelezte, hogy segít a kialakult helyzetben. Az elmúlt NBA-szezon legjobbjává választott görög Jannisz Antetokunmpo (Milwaukee Bucks), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), valamint Blake Griffin (Detroit Pistons) fejenként 100 ezer dollárt (30 millió forintot) ajánlott fel ugyanerre a célra, az NHL-ből Szergej Bobrovszkij (Florida Panthers) tett hasonló fejajánlást.

Borítókép: Jonathan Bachman/Getty Images