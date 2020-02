A két csapatkapitány, LeBron James és Jannisz Antetokunmpo kiválasztotta csapattársait az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) jövő vasárnap Chicagóban sorra kerülő All Star-gálájára.

A 17. gálamérkőzésére készülő James elsőként a Los Angeles Lakersben szereplő csapattársát, Anthony Davist választotta a drafton, a kezdői közé pedig megszerezte még a városi rivális Clippers sztárját, az előző idényben még a Toronto Raptorsszal bajnok - és a döntőben MVP - Kawhi Leonardot és a Los Angeles-i születésű James Hardent (Houston Rockets). A sorból egyedüliként a Dallas Mavericks 20 éves szlovén légiósa, Luka Doncic "lóg ki".



A túloldalon az előző idény legértékesebb játékosa, a görög Antetokunmpo igazi nemzetközi csapatot hozott össze, ugyanis a kezdő ötösébe bekerült két kameruni, Joel Embiid (Philadelphia 76ers) és Pascal Siakam (Toronto Raptors), valamint az amerikaiak közül Kemba Walker (Boston Celtics) és Trae Young (Atlanta Hawks)

