Az előző öt találkozóját elvesztő Memphis Grizzlies szombaton meglepetésre, 105-88-ra nyert a sorozatban hét győzelemnél tartó, vendég Los Angeles Lakers ellen az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

A mérkőzés legjobb pillanatai:

See team highlights from the Memphis Grizzlies 105-88 blowout home win over the Los Angeles Lakers on Saturday, February 29, 2019.