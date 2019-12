Sorozatban negyedik mérkőzését nyerte meg a New Orleans Pelicans, a nyugati főcsoport egyik sereghajtója ezúttal hazai pályán győzte le a nála sokkal esélyesebb Houston Rockets csapatát az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) vasárnapi játéknapján.

A Pelicans színeiben három játékos is legalább 25 pontig jutott, így igazi csapatteljesítménnyel múlta felül a három legjobbját, James Hardent, Russell Westbrookot és Clint Capelát nélkülöző texasi riválist.



A Los Angeles Lakers magabiztosan, több mint tízpontos különbséggel nyert rangadót a vendég Dallas Mavericks ellen. A hazaiaknál egy nappal 35. születésnapja előtt LeBron James ugyan csak 13 ponttal zárt, de adott 13 gólpasszt, amellyel a liga történetében kilencedik játékosként elérte a 9000-es határt. A kaliforniaiak legjobbja, Anthony Davis volt 23 ponttal. A texasiaknál ezúttal nem remekelt Luka Doncic, ugyanis a szlovén sztár mindössze 19 pontig jutott, ráadásul mind a hat hárompontos kísérletét elrontotta.



A címvédő Toronto Raptors hazai pályán meglepetésre egy ponttal kikapott az Oklahoma City Thundertől. A meccs hőse Shai Gilgeous-Alexander volt, aki azon túl, hogy 32 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt, ő dobta a győztes kosarat 36 másodperccel a mérkőzés vége előtt.



A mérkőzés összefoglalója:

