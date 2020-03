A Miami Heat magabiztosan, 105-89-re nyert a vendég Milwaukee Bucks ellen, amivel véget vetett a listavezető hat mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatának az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) hétfői játéknapján.

A mérkőzés összefoglaló videója:

