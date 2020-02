A Milwaukee Bucks szombaton több mint húsz ponttal nyert a vendég Philadelphia 76ers ellen és ezzel tovább növelte előnyét az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) élén.

The Bucks defeated the 76ers, 119-98. Giannis Antetokounmpo led the way for the Bucks with 31 points, 17 rebounds and 8 assists, while Joel Embiid tallied 17...