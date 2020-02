LeBron James csapata két ponttal legyőzte Jannisz Antetokunmpo együttesét az észak-amerikai kosárlabdaliga Chicagóban rendezett All Star-mérkőzésén.

A január végén helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryantről elnevezett MVP-címet a James együttesét erősítő Kawhi Leonard érdemelte ki, aki 30 ponttal segítette a győztes gárdát.

A gála mindvégig a Bryantre való emlékezés jegyében telt: az Antetokunmpo-csapat egységesen 24-es mezben vonult fel, míg James gárdája 2-esben szerepelt, a tragédiában 13 évesen odaveszett Gianna Bryant mezszáma előtt tisztelegve.



"Sosem látunk már olyan kosarast, mint Kobe Bryant" - jelentette ki a felvezető ceremónián Magic Johnson, a Lakers legendás irányítója.



A mérkőzésen az első három negyed elején rendre nulláról indultak a csapatok, és az egyes játékrészekben mini jótékonysági meccseket vívnak egymással. A negyedik, időmérés nélküli negyedben aztán kiírták az állást az addig dobott pontok alapján, majd a vezető csapat eredményéhez hozzáadtak 24-et - a 41 évesen elhunyt Kobe Bryant mezszámát. Az így kapott szám lett a cél a két csapat számára: amelyik előbb elérte, az nyerte meg a találkozót.



