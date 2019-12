Kilenc vereség után nyert újra hazai pályán a Minnesota Timberwolves, amely hosszabbítás után gyűrte le a Brooklynt az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) hétfői játéknapján.

A ráadásban a házigazdák tíz mezőnykísérletből hetet bedobtak, míg a mezőny legjobbja a Netst erősítő Spencer Dinwiddie lett 36 ponttal.

A mérkőzés összefoglalója:







A Miami sorozatban öt siker után kapott ki a tartalékos Washingtontól, a fővárosiaknál heten is sérültek, köztük a pontgyártásban és gólpasszokban is élen járó Bradley Beal. A kétszeres All Star-válogatott hátvéd egyhuzamban 194 lejátszott mérkőzés után kényszerült kihagyni térdsérülés miatt a legutóbbi kettőt.

A mérkőzés összefoglalója:







Az Atlanta 18 pontos hátrányból fordítva nyert Orlandóban, és tíz vereség után először vonult le győztesen a pályáról.

Összefoglaló videó:







A Phoenix 19 pontos hátrányt dolgozott le Portlandben, a 33 pontos Devin Booker vezette Suns az előző 11 találkozón kikapott a Trail Blazerstől.

A meccs összefoglaló videója:







Az elmúlt idény legjobbjává választott görög Jannisz Antetokunmpo 23 ponttal tért vissza Chicagóban azután, hogy két mérkőzést kihagyott hátproblémák miatt.

A Chicago Bulls-Milwaukee Bucks mérkőzés összefoglalója:







Eredmények:

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 122-115 - hosszabbítás után

Washington Wizards-Miami Heat 123-105

Orlando Magic-Atlanta Hawks 93-101

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 102-123

Utah Jazz-Detroit Pistons 104-81

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 116-122

Borítókép: David Sherman/NBAE via Getty Images