Az Atlanta Hawks kétszeri hosszabbítást követően nyert a vendég New York Knicks ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) vasárnapi játéknapján.

Az Atlanta Hawks-New York Knicks mérkőzés összefoglalója:

The Hawks defeated the Knicks, 140-135, in double-overtime. Trae Young led the way for the Hawks with 48 points and 13 assists, while Julius Randle tallied a...