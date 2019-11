Hét elvesztett mérkőzést követően tudott újra nyerni a Golden State Warriors az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) keddi játéknapján.

A júniusban nagydöntős Warriors úgy nyert Memphisben, hogy a hazaiak a második negyedben csaknem kilenc perc alatt mindössze négy pontot hoztak össze. A Golden State 2012 óta a leghosszabb vesszőfutásának vetett véget.

A mérkőzés összefoglalója:



Az ötmeccses sikerszériánál tartó Los Angeles Lakers főként Anthony Davis 34 pontjának és LeBron James történelmi tripla duplájának (három statisztikai mutatóban kétszámjegyű teljesítményének) köszönheti sikerét az Oklahoma City ellen. A kaliforniaiak sztárja - aki 25 ponttal, 11 lepattanóval és 10 gólpasszal zárt - lett az első játékos az NBA-ben, aki mind a 30 csapat ellen ért el tripla duplát.



A New Orleans elrontotta a 35 éves Carmelo Anthony visszatérését. A Portlandbe szerződött háromszoros olimpiai bajnok egy év szünet utáni első NBA-mérkőzésén 10 pontot szerzett. A 16 NBA-szezonban 10-szeres All Star-válogatott Anthony az előző szezonban csak tíz meccsen lépett pályára a Houston Rockets színeiben, mielőtt a texasi klub szerződést bontott vele.



Eredmények:

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 95-114

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 115-104

Sacramento Kings-Phoenix Suns 120-116

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 112-107

Borítókép: Joe Murphy/NBAE via Getty Images