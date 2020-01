Sorozatban kilencedik győzelmét szerezte a Los Angeles Lakers, amely hétfőn a vendég Cleveland Cavliers ellen nyert nagyon magabiztosan az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

Eredmények:



Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 110-117, hosszabbítás után

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 101-95

Boston Celtics-Chicago Bulls 113-101

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 104-117

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets 115-112

Sacramento Kings-Orlando Magic 112-114

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers 128-99



Lakers vs Cavaliers Fullgame Highlights|13 January 2020|Sporty 5 LOS ANGELES -- LeBron James scored 23 of his 31 points in a dominant second half, and Dwight...