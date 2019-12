A Chicago Bulls hosszabbításban aratott egypontos győzelmet a Washington Wizards otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szerdai játéknapján.

A vendégcsapat többek között Lauri Markkanen 31 pontjának köszönhetően diadalmaskodott úgy, hogy a negyedik negyedben a házigazdák 18 ponttal is vezettek. A Chicago innen fordított, az utolsó pillanatban kiharcolta a ráadást, melyben jobbnak bizonyult az elmúlt hat mérkőzésén immár ötször vesztes Wizardsnál.

The Bulls came back from an 18 point deficit in regulation to defeat the Wizards, 110-109 in overtime. Lauri Markkanen tallied 31 points and 9 rebounds for the Bulls, while Zach LaVine added 24 points and 5 assists in the victory.