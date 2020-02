A 21. születésnapját pénteken ünneplő Luka Doncic karrierje huszonegyedik tripla duplájával segítette győzelemre a Dallas Mavericks-et az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA), ebben a mutatóban elért teljesítményével pedig utolérte csapata eddigi rekorderét, Jason Kiddet.

Itt nézheti meg a hihetetlen mérkőzést:

Luka Doncic leads the Dallas Mavericks to a 109-103 win vs. the San Antonio Spurs. Doncic records his 21st triple-double of his career with 26 points, 14 ass...