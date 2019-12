A Philadelphia 76ers kosárlabdacsapatának két szurkolóját az idény hátralevő részére kitiltották a Wells Fargo Centerből, miután inzultálták a vendég Washington Wizards játékosát, Isaiah Thomast.

A két együttes az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján találkozott. A negyedik negyedben egy játékmegszakítás során Thomas kisétált a lelátóra, és higgadtan számon kérte a drukkereken a viselkedésüket.

Isaiah Thomas ejected after going into the stands to confront fans pic.twitter.com/4uF1aHadJm