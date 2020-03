Caris LeVert karriercsúcsot jelentő 51 ponttal segítette hosszabbítás utáni győzelemre a Brooklyn Nets csapatát a Boston Celtics otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) keddi játéknapján.

A 25 éves játékos a negyedik negyedben és a hosszabbításban villogott igazán, 51 pontjából 37-et a találkozó legfontosabb szakaszában szerzett.



LeVertnek így elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy együttese 21 pontos hátrányból tudta megfordítani a jóval esélyesebb Boston elleni találkozót.



A fiatal kosaras mellett az NBA egyik legendájának, Tim Duncannek az életében is emlékezetes marad a keddi nap. A játékosként öt bajnoki címet szerzett, 2016-ban visszavonult sztár ugyanis első győzelmét aratta vezetőedzőként a ligában.



Az egyébként segédedzőként dolgozó Duncan megbízott főedzőként irányította a San Antonio Spurst, miután Gregg Popovich vezetőedző magánjellegű elfoglaltságai miatt nem tudott elutazni a Charlotte Bobcats elleni vendégszereplésre.



A texasi együttes alaposan megszenvedett a sikerért ás a fordulatos találkozó végén egyetlen ponttal bizonyult jobbnak a vendéglátóknál.



A nap rangadóját a nyugati első Los Angeles Lakers nyerte könnyedén a legjobbját Joel Embiidet nélkülöző Philadelphia 76ers ellen.



A találkozón a vendégek nem tudtak mit kezdeni Anthony Davis és LeBron James kettősével. Előbbi 37 pontot és 13 lepattanót szerzett, míg utóbbi 22 ponttal és 14 gólpasszal zárt.

