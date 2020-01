Két legfontosabb játékostársa, Michael Jordan és Shaquille O'Neal érzelmes szavakkal emlékezett a vasárnap tragikus körülmények között, helikopter-balesetben elhunyt legendás kosárlabdázóra, Kobe Bryantre.

"Nem lehet szavakkal kifejezni azt a fájdalmat, amit érzek. - közölte szóvivőjén keresztül Michael Jordan. - Szerettem Kobe-t, olyan volt számomra, mint egy testvér."



Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) jelenleg 56 éves, ikonikus játékosa Bryant legnagyobb példaképe volt, ugyanazon a poszton játszott, mint ő.



"Gyakran beszéltünk egymással, nagyon fognak hiányozni ezek a beszélgetések." - mondta a hatszoros NBA-bajnok Jordan, aki 1991 és 1993, valamint 1996 és 1998 között a Chicago Bullsszal ért a csúcsra a bajnokságban, jelenleg pedig a Charlotte Hornets tulajdonosa.



Bryant a Los Angeles Lakersszel ötször lett az NBA legjobbja, az első három bajnoki címét Shaquille O'Neal oldalán szerezte. Bár a két sztár korábban nem igazán jött ki egymással, később rendezték a nézeteltéréseket. O'Neal a Twitteren fejezte ki együttérzését Bryant és 13 éves lánya, Gianna halála miatt.



"Szeretlek benneteket és hiányozni fogtok" - írta.

Bryant utolsó posztja az volt, amit a nagy utódnak, LeBron Jamesnek írt, aki éppen vasárnap előzte meg a Los Angeles Lakers legendáját.

James szombat éjszaka döntötte meg Kobe pontrekordját, ezzel az NBA-ben jelenleg ő a harmadik legeredményesebb játékos. Bryant ezzel kapcsolatban egy közös fotót osztott meg.

„Folytasd tovább a játékot és harcolj a következő állomásig” – utalt arra Bryant, hogy James még a második helyet is elérheti a ranglistán.

A Philadelphiából hazatérő Lakers-játékosok a repülőről leszállva tudták meg a halálhírt. Az ESPN videója szerint LeBron James elsírta magát, majd több csapattársával is összeölelkezett.

LeBron is met with emotional hugs after landing in Los Angeles following the death of Kobe Bryant.



(via NBC4 Los Angeles) pic.twitter.com/Fx9jt2qZVi