Az egyéni versenyszámokkal folytatódott szombaton Chicagóban az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) All Star-hétvégéje.

A leglátványosabb számot, azaz a zsákolóversenyt, Derrick Jones Jr., a Miami Heat játékosa nyerte, aki a döntőben egyetlen ponttal előzte meg összesítésben Aaron Gordont az Orlando Magicból. Utóbbinak - aki 2016-ban is második lett - az sem segített, hogy a liga legmagasabb emberét, a 226 centiméteres Tacko Fallt átugorva mutatott be egy zsákolást.

Derrick Jones Jr. zsákolása:

