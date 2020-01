Kobe Bryant nem csak a pályán alkotott maradandót, Oscar-díjas filmjével millióknak mutatta meg, milyen az, amikor a sport szenvedéllyé válik.



A Fekete Mamba 2015-ös visszavonulásakor szívhez szóló versében jelentette be, már nem tér vissza a pályára. Ebből a pár sorból aztán animációs rövidfilmet készített, amelyért 2017-ben Oscarral díjazták.



A Dear Basketball!, azaz a Kedves Kosárlabda! című mű négy percéből kiderül, hogyan lesz a rongylabdát dobáló kissrácból ünnepelt világsztár. Valamint átélhetjük azt is, milyen amikor az egykori hős alázattal veszi tudomásul az idő múlását és a természet törvényeit.

A short film by Kobe Bryant, music by John Williams, directed by Glen Keane. This short film is about Kobe's love letter to basketball. "You asked for my hustle, I gave you my heart" - KB



Kedves kosárlabda!



"Te azt kérted, hogy adjak bele mindent, én pedig neked adtam a szívem"

Ezek a sorok valószínűleg örökre a fülünkben lüktetnek majd, ha a kosárlabdára gondolunk, s közben szemünk előtt lepörögnek Kobe mozdulatai.

Dunks, Game Winners, and Crazy Moves! It's Kobe Bryant's Top 40 Plays on his 40th birthday! Subscribe to the NBA: http://bit.ly/2rCglzY For news, stories, highlights and more, go to our official website at http://www.nba.com Get NBA LEAGUE PASS: http://www.nba.com/leaguepass