A Toronto harmincpontos hátrányt ledolgozva győzte le a Dallast vasárnap az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

A vendégcsapat a harmadik negyed vége felé 85-55-re vezetett, de a címvédő kanadai együttes innen is képes volt fordítani. A teljesítménye már csak azért is bravúros, mert meghatározó játékosai közül sérülés miatt hiányzott Pascal Siakam, Marc Gasol és Norman Powell. A dallasiaknál sorozatban a negyedik mérkőzést volt kénytelen kihagyni a bokasérüléssel bajlódó Luka Doncic.



Kyle Lowry 32 pontot dobott, 8 lepattanót szedett és 10 gólpasszt adott, de jelentősen segítette csapatát a kispadról beállt Chris Boucher (21 pont, 7 lepattanó) és Rondae Hollis-Jefferson (18 pont, 9 lepattanó) is.



Az addig remekül játszó Dallas az utolsó negyedre teljesen szétesett, ennek eredményeként 47 pontot kapott.



A Toronto történetében ez volt a legnagyobb fordítás, az NBA-ben pedig egy évtizede nem akadt ilyenre példa. Legutóbb, 2009. december 21-én a Sacramento győzte le a Chicagót harmincpontos hátrányt ledolgozva.

A mérkőzés összefoglalója:

Eredmények:

Toronto Raptors-Dallas Mavericks 110-107

Boston Celtics-Charlotte Hornets 119-93

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 117-89

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 118-112

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 104-128

Borítókép: Vaughn Ridley/Getty Images