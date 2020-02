Két mérkőzés is csak a hosszabbítást követően dőlt el csütörtökön az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).



A keleti sereghajtó Cleveland Cavaliers meglepetésre nyert a vendég Miami Heat ellen, míg a ligaelső Milwaukee Bucks a Washington Wizards otthonában győzött.

