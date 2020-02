Damian Lillard 51 pontot szerezve segítette győzelemre a Portland Trail Blazers csapatát a vendég Utah Jazz ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján.

Összefoglaló Lillard bravúrjáról:

Damian Lillard Drops 51 PTS on the way to leading the Trail Blazers to a 124-107 win! He also became the first player in NBA HISTORY to have 6 consecutive ga...