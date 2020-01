A Houston Rockets magabiztosan nyert a nyugati főcsoport második helyén álló Denver Nuggets ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) tavalyi utolsó játéknapján.

A hazaiak keddi 130-104-es sikeréhez a sérülésből visszatért James Harden 35 ponttal járult hozzá. A Houston előző meccséhez képest Clint Capela és Russell Westbrook is újra játszhatott, így csapatuk szinte minden statisztikai mutatóban ellenfele fölé kerekedett, és sorozatban hetedszer győzte le házigazdaként a Denvert. Westbrook ezúttal 28 pontot dobott, így tovább folytatta remek sorozatát: ez már a 11. egymást követő mérkőzése volt, amikor legalább húsz pontot szerzett.





