A keleti harmadik Boston Celtics kétszeri hosszabbításban nyert a vendég, nyugati harmadik Los Angeles Clippers ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) csütörtöki játéknapján.

A mérkőzés összefoglaló videója:

Check out the dramatic double-OT THRILLER between the L.A. Clippers & Boston Celtics! Subscribe to the NBA: https://on.nba.com/2JX5gSN Full Game Highlights P...