Az 58 kihagyott mérkőzés után visszatérő Stephen Curry sem tudta győzelemre vezetni a Golden State Warriorst a címvédő Toronto Raptors ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) csütörtöki játéknapján.

A liga legértékesebb játékosának (MVP) két alkalommal is megválasztott kosaras 23 pontot szerzett, valamint adott hét gólpasszot és leszedett hét lepattanót, csapatának azonban nem volt esélye a kanadai bajnokkal szemben, amelyben Norman Powell karriercsúcsot jelentő 37 ponttal zárt.

