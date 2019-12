Lökdösődés miatt 35 ezer dolláros (tízmillió forint) büntetést kapott Marquese Chriss, az észak-amerikai ligában (NBA) szereplő Golden State Warriors kosarasa.

A kaliforniaiak centere szombaton egy lepattanóért vívott csata után a nézőtérre lökte a dallasi Luka Doncicot, és a szlovén sztár az első sorban ülő szurkolók közé zuhant. A két játékos rögtön egymásnak is esett volna, ha társaik nem állnak közéjük.

Chriss és Doncic kakaskodása:





Tempers were flaring in the bay after Marquese Chriss shoved Luka into the crowd pic.twitter.com/EvsECt4Jit