A Sacramento Kings 17 pontos hátrányt egyenlített ki a Minnesota Timberwolves elleni mérkőzés utolsó három percében, majd a hosszabbításban meg is nyerte a találkozót az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) hétfői játéknapján.

After trailing by as many as 27 points, the Kings comeback and defeat the Timberwolves, 133-129, in overtime. Buddy Hield led the way for the Kings with a ca...