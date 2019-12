Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) eltöltött 17 szezont követően szombaton bejelentette visszavonulását Zach Randolph, aki öt csapatban játszott, és kétszer választották be az All-Star válogatottba.

A 38 éves erőcsatár döntése várható volt, mivel utoljára a 2017/18-as szezonban lépett pályára a Sacramento Kings színeiben, a következő idényben azonban hiába volt élő szerződése, már a Kingsnél, és elcserélése után a Dallas Mavericksnél sem jutott játéklehetőséghez.



Zach Randolph has an old school game. That's one thing everyone can agree on. ZBo's accolades may not be as lengthy as his contemporaries (2x NBA All-Star, All-NBA Third Team, NBA Most Improved Player), but he's been in the league coming up on 16 years now, and he's got career averages of 17.0 points and 9.5 rebounds per game.