A Houston Rockets a 47 pontig jutó James Harden vezérletével nyert a Phoenix Suns otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján.



James Harden tallied 47 points, 7 rebounds and 7 assists for the Rockets as they defeated the Suns, 139-125. This is Harden's 89th career game with 40+ points, passing Elgin Baylor for the 4th most 40+ point games in NBA history. The Rockets improve to 20-9 on the season, while the Suns fall to 11-18.