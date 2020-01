Az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) 81 mérkőzéses eltiltást rótt ki Domingo Germanra, a New York Yankees játékosára.

A liga közölte: a szeptember 19-én már felfüggesztett German büntetéséből a 2019-es idényben 18 találkozót letöltött, így a következő szezonra 63 maradt meg. Legközelebb június 5-én léphet pályára.

Statement from the New York Yankees regarding MLB’s discipline of Domingo Germán: pic.twitter.com/huqHbYnJPA